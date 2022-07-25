Рассмотрение спора, засвеченного защитой в деле топ-менеджеров Ростехнадзора и КВЗ, стартует 13 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

Рассмотрение иска ООО «ИЦ «Энергопрогресс» к ООО «Группа «Энергострой» о взыскании 2,1 миллиона рублей долга назначено на 13 сентября. Пока — на стадии собеседования и предварительного заседания. Соответствующая информация размещена в базе данных Арбитражного суда.

Само исковое заявление подано 13 июля. Судя по всему, это и есть хозяйственный спор по поводу выполнения работ на ТЭЦ-1, на который ссылался адвокат замглавы управления Ростехнадзора Александра Игонова Андрей Белов.

Как рассказывало «Реальное время», обыски, прошедшие в казанском офисе Ростехнадзора 22 июля и на следующий день на КВЗ, обернулись арестами двух топ-менеджеров данных организаций. Следствие считает, что Игонов, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с подконтрольной ему фирмой «Спектрострой». Предметом договора были услуги строительного аудита Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. По версии МВД при этом были похищены 5,25 млн рублей.

Фото: Ирина Плотникова

К участникам преступления следствие также относит директора по планированию АО «Казанский вертолетный завод» Ильдара Мустафина, полагая, что он был фактическим руководителем казанского «Спектростроя», через который были обналичены те самые 5,25 млн рублей. В деле также фигурируют неустановленные сообщники. Статус потерпевшего в деле получило ООО «Группа Энергострой». В свою очередь, Казанская ТЭЦ-1 является филиалом «Татэнерго». В 2020—2021 годах по заказу головной компании на данной ТЭЦ проводились работы на миллиард рублей с лишним. В частности, москвичи из «Энергостроя» выполняли работы по контракту на расширение районной котельной «Азино» с установкой водогрейного котла для нужд ТЭЦ-1. Контракт числится расторгнутым.

Фото: Ирина Плотникова

В частности, Белов заявил, что фактически у них не уголовное дело, а гражданско-правовой спор. Он пояснил, что есть арбитражное дело, по которому потерпевшая фирма является ответчиком, истцом — инженерный центр «Энергопрогресс», а «Татэнерго» привлечено в качестве третьего лица. По мнению защитника, свидетель (замгендиректора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов, — прим. ред.) вводит следствие в заблуждение: «Говорит, якобы мой подзащитный дал ему указание, чтобы «Группа «Энергострой» заключила соглашение со «Спектростроем». Но при этом Галиахметов никаким образом не мог влиять на «Энергострой». Это не аффилированная «Татэнерго» организация, и в настоящее время они судятся по поводу выполнения этих работ...». По его словам, работы проводились в 2020—2021 году, а заявление о возбуждении дела группа «Энергострой» подала в июле 2022-го.

Обоих топ-менеджеров обвиняют в особо крупном мошенничестве, Игонову также предъявлено злоупотребление должностными полномочиями. И тот, и другой арестованы и отправлены в СИЗО до 21 сентября.



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Алена Кривцова