Ростехнадзор выявил 7 нелегальных АГЗС в Казани

Ростехнадзор установил, что на территории Казани нелегально работали семь АГЗС — они не были зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов и не имели лицензию на эксплуатацию, сообщили в Приволжском управлении ведомства.



— Наличие регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и лицензии является обязательным требованием промышленной безопасности, — указали в ведомстве и отметили, что невыполнение требований «создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце 2020 года в Заинске приостановили деятельность газовой заправки, которая работала без лицензии. У владельца не было разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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Маргарита Головатенко