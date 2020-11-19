В Заинске приостановили деятельность газовой заправки, которая работала без лицензии

В Заинске прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Проверка проводилась в ООО «ГазНефтьТорг».

Надзорное ведомство установило, что предприятие эксплуатирует опасный производственный объект — автогазозаправочную станцию на Автодорожной улице. При этом у владельца нет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и лицензии на осуществление этой деятельности.

Также выяснилось, что объект не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Там не проводится техническое обслуживание и ремонт технических устройств, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию, в том числе не проверены манометры, установленные на сосуде, работающем под избыточным давлением.

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У владельца заправки нет обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте и нет договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями при эксплуатации опасного производственного объекта.

Кроме того, на АГЗС не разработали план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, не организовали производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Указанные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей.

В отношении ООО «ГазНефтьТорг» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Заинский городской суд принял решение об административном приостановлении деятельности станции на 90 суток. Судебное решение еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В начале октября МВД обнаружило опасную газовую заправку, работавшую без лицензии с июля 2019 года по сентябрь 2020-го.



Татьяна Леухина