В Билярске установили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В селе Билярск Алексеевского района Татарстана установили карантин в связи с неблагополучной обстановкой по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг — территория, прилегающая к помещению по улице Урицкого, 15 в Билярске. Неблагополучный пункт определен в радиусе 1,5 км от его границ.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию указанных животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного к ликвидации очага, лиц, проживающих или временно пребывающих на его территории.

Фото: Василий Иванов (архив)

В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещен их вывоз.

Карантин подлежит отмене по истечении 60 календарный дней после убоя последнего подозреваемого в заражении бешенством восприимчивого животного или уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного.

В апреле в деревне Тамьян в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района Татарстана сняли карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг был на территории личного подсобного хозяйства на улице Комсомольской, дом 13.



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Татьяна Демина