В Билярске установили карантин по бешенству животных
В селе Билярск Алексеевского района Татарстана установили карантин в связи с неблагополучной обстановкой по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг — территория, прилегающая к помещению по улице Урицкого, 15 в Билярске. Неблагополучный пункт определен в радиусе 1,5 км от его границ.
В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию указанных животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного к ликвидации очага, лиц, проживающих или временно пребывающих на его территории.
В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещен их вывоз.
Карантин подлежит отмене по истечении 60 календарный дней после убоя последнего подозреваемого в заражении бешенством восприимчивого животного или уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного.
В апреле в деревне Тамьян в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района Татарстана сняли карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг был на территории личного подсобного хозяйства на улице Комсомольской, дом 13.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым