Little Big не посетят Казань — группа объявила об отмене своего тура по России

Российская группа Little Big объявила об отмене своего тура по России. Об этом коллектив сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

— Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все купленные билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Фото: vk.com/littlebigband

Напомним, сегодня утром организатор казанского концерта Little Big — ООО «Северный звук» — сообщил «Реальному времени» о том, что выступление коллектива, которое планировалось 4 ноября в «Баскет-холле», не состоится. Данный концерт должен был пройти также в рамках тура We are Little Big, с которым группа собиралась посетить более 25 городов и презентовать свой новый альбом.

Ранее, 7 июля, стало известно об отмене концерта Little Big, который был запланирован на 21 октября в Екатеринбурге. Мероприятие в столице Урала должно было состояться на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Примечание от редакции: Little Big — панк-поп-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. С 2022 года коллектив базируется в Лос-Анджелесе. Отметим, что коллектив выдвигался от России на песенный конкурс «Евровидение-2020».

Максим Кокунин