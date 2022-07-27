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Пожилой водитель погиб после лобового столкновения на дороге Балтаси — Атня

11:36, 27.07.2022
Пожилой водитель погиб после лобового столкновения на дороге Балтаси — Атня
Фото: ГИБДД Татарстана

В Татарстане вчера на 16 км автодороги Балтаси — Атня в результате лобового столкновения погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

60-летний водитель ВАЗ в зоне действия дорожного знака «Опасный поворот» превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford.

Фото: t.me/gibddtatarstan

В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

В минувшие выходные два человека погибли при лобовом столкновении на трассе Казань—Оренбург.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоАвто Татарстан

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