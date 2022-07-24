Два человека погибли в ДТП на трассе Казань—Оренбург

Два человека погибли при лобовом столкновении на трассе Казань—Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

ДТП произошло 23 июля в 20:55 в Бугульминском районе. Водитель LADA Granta, двигаясь из Оренбурга в Казань, превысил скорость и выехал на встречку, где произошло касательное столкновение с Honda Civic После этого отечественный автомобиль столкнулся лоб в лоб с Hyundai Solaris.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В результате аварии водитель Lada 1985 года и водитель Hyundai 1987 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП.

Татьяна Леухина