Два человека погибли в ДТП на трассе Казань—Оренбург
Два человека погибли при лобовом столкновении на трассе Казань—Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
ДТП произошло 23 июля в 20:55 в Бугульминском районе. Водитель LADA Granta, двигаясь из Оренбурга в Казань, превысил скорость и выехал на встречку, где произошло касательное столкновение с Honda Civic После этого отечественный автомобиль столкнулся лоб в лоб с Hyundai Solaris.
В результате аварии водитель Lada 1985 года и водитель Hyundai 1987 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП.
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