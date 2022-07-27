В Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19, госпитализировали 45 пациентов

В Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 662, следует из данных федерального оперштаба.

За минувшие сутки в Татарстане госпитализировали 45 человек. Выздоровели 50 пациентов с COVID-19, всего — 150 374.

С начала пандемии инфекция унесла жизни 1 996 татарстанцев. За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Леухина