Главное о коронавирусе на 27 июля: карантин в Ухани из-за четырех случаев, 23% россиян хотят возвращения масок

Фото: Максим Платонов

Интенсивности эпидемического процесса в Татарстане не наблюдается

За последние сутки в Татарстане выявлены 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 27 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 662. Выздоровели за весь период 150 374 человека, в том числе 50 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 45 человек.

В работе городского чат-бота «Вакцинация Казань», который показывает данные о наличии вакцин против коронавируса, возник сбой. В ответ на запрос сведений о наличии вакцин против COVID-19 в Казани не поступает. У некоторых пользователей список появляется, но дальше данные уточнить не получается.

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Как сообщила «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева, в настоящее время заболеваемость коронавирусом в республике находится на низком уровне и интенсивности эпидемического процесса не наблюдается. Эпидпроцесс стабилен, однако, как заметила вице-премьер, не исключается его подъем в осенний период. Тогда при осложнении эпидемиологической ситуации COVID-19 и с учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа возможно возобновление масочного режима.

В России на треть вырос спрос на экспресс-тесты на COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 027 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 115 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 554 036 человек, а выздоровевших — до 17 953 445. За сутки болезнь унесла жизни 36 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 272 человека.

В Ханты-Мансийский автономный округ в Югру поступила назальная вакцина. Применять ее планируют в течение ближайших двух месяцев. Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом еще в начале апреля. Она не отменит необходимости прививки, а станет дополнением к ней.

В Ямале ввели защитные меры от COVID-19. В больницах уже контролируются соблюдение масочного режима, дезинфекции рук и социальной дистанции. Кроме того, сотрудников школ и колледжей перед началом учебного года обязали сдать тест на коронавирус. Это связано с повышением заболеваемости в регионе.

Фото: Максим Платонов

В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Коллективный иммунитет в регионе снизился до 8,1%. В связи с этим пожилых людей и ряд других категорий граждан обязуют прививаться. Работодателям необходимо обеспечить вакцинами не менее 80% сотрудников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле соблюдаются все антиковидные меры. «Это вопрос скорее к медикам — Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем, несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим. Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются», — подчеркнул он.

В России на треть вырос спрос на экспресс-тесты на COVID-19. Количество продаж тестов в июле составило 3 660, зафиксировал ВТБ. Это на 61% больше, чем в июне. Однако эти показатели еще не достигли уровня прошлого года.

Фото: Ринат Назметдинов

Вакцина «Конвасэл» является эффективной против подварианта омикрон-штамма «кентавр», заявило ФМБА (федеральное медико-биологическое агентство). В частности, препарат предотвращает развитие острого заболевания. Руководитель аппарата советников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России Сергей Аракелов поясняет, что механизм действия «Конвасэла» сильно отличается от других вакцин.

Согласно опросу сервиса SuperJob, почти половина (48%) россиян не хотели бы повторного введения масочного режима. За его возвращение выступило 23% респондентов. Как показал опрос, сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (25%), чем среди мужчин (21%). Также вернуться к ношению масок чаще хотят респонденты моложе 34 лет. Меньше всего ношение масок поддерживают противники вакцинации (14%).

В Китае закрылся завод по производству iPhone из-за коронавируса



В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 572 403 044 человека, 6 389 025 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 735 621). На второй строчке — Индия (43 938 764), на третьей — Франция (33 840 851), на четвертой — Бразилия (33 659 879), на пятой — Германия (30 598 385).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 027 909). За ними следуют Бразилия (677 494), Индия (526 167), Россия (374 490, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 109).

Foxconn и Huawei закрыли завод по производству IPhone на 7 дней. В связи с ростом заболевания коронавирусной инфекции ряд крупнейших компаний были вынуждены перевести свои заводы на «замкнутый цикл» по распоряжению властей. Это означает, что предприятия продолжают работу, но сотрудникам запрещено их покидать.

Из Петербурга в Китай возобновят прямые авиарейсы впервые с начала пандемии. С 27 июля можно будет вылететь из Санкт-Петербурга в город Чэнду. Полеты будут выполняться регулярно, расписание уже согласовано, об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

В Кишиневе ввели красный уровень эпидемической угрозы из-за роста заболеваемости COVID-19. Заболеваемость в столице Молдавии за последние 7 дней достигла 350 заражений на 100 тыс. населения, сообщает Национальное агентство общественного здоровья. В этом случае власти могут вернуть ограничения.

Фото: Максим Платонов

В Болгарии стремительно растет число заболевших COVID-19. Согласно подсчетам Минздрава страны, только за последние сутки зарегистрирован 2 191 случай заражения. В последние 10 дней количество положительных тестов увеличилось на 25—30%. Власти вернули ограничения, в частности, обязательное ношение масок.

Трехдневный карантин ввели в районе Цзянся китайского города Ухань из-за выявления четырех бессимптомных случаев коронавируса. Жителям района с населением более 1,3 миллиона человек рекомендовали временно не покидать его, говорится в заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.

Елизавета Пуншева