Главное о коронавирусе на 27 июля: карантин в Ухани из-за четырех случаев, 23% россиян хотят возвращения масок
Интенсивности эпидемического процесса в Татарстане не наблюдается
За последние сутки в Татарстане выявлены 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 27 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 662. Выздоровели за весь период 150 374 человека, в том числе 50 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 45 человек.
- В работе городского чат-бота «Вакцинация Казань», который показывает данные о наличии вакцин против коронавируса, возник сбой. В ответ на запрос сведений о наличии вакцин против COVID-19 в Казани не поступает. У некоторых пользователей список появляется, но дальше данные уточнить не получается.
- Как сообщила «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева, в настоящее время заболеваемость коронавирусом в республике находится на низком уровне и интенсивности эпидемического процесса не наблюдается. Эпидпроцесс стабилен, однако, как заметила вице-премьер, не исключается его подъем в осенний период. Тогда при осложнении эпидемиологической ситуации COVID-19 и с учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа возможно возобновление масочного режима.
В России на треть вырос спрос на экспресс-тесты на COVID-19
За последние сутки в России выявили 9 027 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 115 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 554 036 человек, а выздоровевших — до 17 953 445. За сутки болезнь унесла жизни 36 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 272 человека.
- В Ханты-Мансийский автономный округ в Югру поступила назальная вакцина. Применять ее планируют в течение ближайших двух месяцев. Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом еще в начале апреля. Она не отменит необходимости прививки, а станет дополнением к ней.
- В Ямале ввели защитные меры от COVID-19. В больницах уже контролируются соблюдение масочного режима, дезинфекции рук и социальной дистанции. Кроме того, сотрудников школ и колледжей перед началом учебного года обязали сдать тест на коронавирус. Это связано с повышением заболеваемости в регионе.
- В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Коллективный иммунитет в регионе снизился до 8,1%. В связи с этим пожилых людей и ряд других категорий граждан обязуют прививаться. Работодателям необходимо обеспечить вакцинами не менее 80% сотрудников.
- Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле соблюдаются все антиковидные меры. «Это вопрос скорее к медикам — Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем, несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим. Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются», — подчеркнул он.
- В России на треть вырос спрос на экспресс-тесты на COVID-19. Количество продаж тестов в июле составило 3 660, зафиксировал ВТБ. Это на 61% больше, чем в июне. Однако эти показатели еще не достигли уровня прошлого года.
- Вакцина «Конвасэл» является эффективной против подварианта омикрон-штамма «кентавр», заявило ФМБА (федеральное медико-биологическое агентство). В частности, препарат предотвращает развитие острого заболевания. Руководитель аппарата советников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России Сергей Аракелов поясняет, что механизм действия «Конвасэла» сильно отличается от других вакцин.
- Согласно опросу сервиса SuperJob, почти половина (48%) россиян не хотели бы повторного введения масочного режима. За его возвращение выступило 23% респондентов. Как показал опрос, сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (25%), чем среди мужчин (21%). Также вернуться к ношению масок чаще хотят респонденты моложе 34 лет. Меньше всего ношение масок поддерживают противники вакцинации (14%).
В Китае закрылся завод по производству iPhone из-за коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 572 403 044 человека, 6 389 025 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 735 621). На второй строчке — Индия (43 938 764), на третьей — Франция (33 840 851), на четвертой — Бразилия (33 659 879), на пятой — Германия (30 598 385).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 027 909). За ними следуют Бразилия (677 494), Индия (526 167), Россия (374 490, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 109).
- Foxconn и Huawei закрыли завод по производству IPhone на 7 дней. В связи с ростом заболевания коронавирусной инфекции ряд крупнейших компаний были вынуждены перевести свои заводы на «замкнутый цикл» по распоряжению властей. Это означает, что предприятия продолжают работу, но сотрудникам запрещено их покидать.
- Из Петербурга в Китай возобновят прямые авиарейсы впервые с начала пандемии. С 27 июля можно будет вылететь из Санкт-Петербурга в город Чэнду. Полеты будут выполняться регулярно, расписание уже согласовано, об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».
- В Кишиневе ввели красный уровень эпидемической угрозы из-за роста заболеваемости COVID-19. Заболеваемость в столице Молдавии за последние 7 дней достигла 350 заражений на 100 тыс. населения, сообщает Национальное агентство общественного здоровья. В этом случае власти могут вернуть ограничения.
- В Болгарии стремительно растет число заболевших COVID-19. Согласно подсчетам Минздрава страны, только за последние сутки зарегистрирован 2 191 случай заражения. В последние 10 дней количество положительных тестов увеличилось на 25—30%. Власти вернули ограничения, в частности, обязательное ношение масок.
- Трехдневный карантин ввели в районе Цзянся китайского города Ухань из-за выявления четырех бессимптомных случаев коронавируса. Жителям района с населением более 1,3 миллиона человек рекомендовали временно не покидать его, говорится в заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.
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