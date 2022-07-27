КАМАЗ передал Новосибирску 100 НЕФАЗов
Челнинский КАМАЗ передал Новосибирску 100 газомоторных автобусов НЕФАЗ. Они выйдут на городские маршруты ближе к осени.
Пока автобусы должны поставить на учет и подготовить к выходу, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Эту работу должны завершить до конца августа. Новые автобусы будут курсировать на пяти маршрутах.
Автобусы оснащены системой обогрева, кондиционерами, видеоконтролем за пассажиропотоком и за безопасностью. Вместимость транспорта — до 84 человек.
Поставки осуществлялись партиями по 50 автобусов. Первую в Новосибирск доставили еще в конце прошлого года.
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