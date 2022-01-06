КАМАЗ передал Новосибирску партию новых НЕФАЗов

КАМАЗ передал Новосибирску партию НЕФАЗов. Всего город получит от предприятия 100 новых белых автобусов.

Замдиректора Департамента пассажирского транспорта Данил Гинятуллин напомнил, что КАМАЗ уже поставил НЕФАЗы в Нижнекамск, Уфу и Кемерово. Новосибирску предприятие готово и дальше помогать в обновлении парка общественного транспорта.

В одном автобусе одновременно могут проехаться до 84 человек. Они оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан, сообщается на сайте КАМАЗа.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году КАМАЗ намерен нарастить продажи автомобилей примерно на 2,3% — компания хочет реализовать 45 тысяч машин. Из них 6 тысяч компания планирует продать за границу.



Татьяна Демина