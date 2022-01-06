Новости бизнеса

20:18 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

КАМАЗ передал Новосибирску партию новых НЕФАЗов

20:09, 06.01.2022
КАМАЗ передал Новосибирску партию новых НЕФАЗов
Фото: kamaz.ru

КАМАЗ передал Новосибирску партию НЕФАЗов. Всего город получит от предприятия 100 новых белых автобусов.

Замдиректора Департамента пассажирского транспорта Данил Гинятуллин напомнил, что КАМАЗ уже поставил НЕФАЗы в Нижнекамск, Уфу и Кемерово. Новосибирску предприятие готово и дальше помогать в обновлении парка общественного транспорта.

В одном автобусе одновременно могут проехаться до 84 человек. Они оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан, сообщается на сайте КАМАЗа.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году КАМАЗ намерен нарастить продажи автомобилей примерно на 2,3% — компания хочет реализовать 45 тысяч машин. Из них 6 тысяч компания планирует продать за границу.

Татьяна Демина
БизнесПромышленностьМашиностроение Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок