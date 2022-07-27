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Экономист объяснил рост курса доллара

02:33, 27.07.2022
Экономист объяснил рост курса доллара
Фото: pixabay.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил рост курса доллара выше 60 рублей впервые с 11 июля, сообщает RT.

Он упомянул, что курс валюты определяет общее состояние национальной экономики и состояние торговли. Колебания происходят под влиянием информационных факторов и краткосрочных явлений.

Беляев считает, что базовый курс оценивается в 59—60 рублей.

— Все остальное — колебания. Может дойти до 62, потом уйти вниз до 58. Тенденции к укреплению доллара не предвидится.

Фото: realnoevremya.ru

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 26 июля поднялся выше 60 рублей. Аналогично впервые с 11 июля курс евро впервые выше 61 рубля.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанки Татарстан

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