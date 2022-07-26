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Курс доллара впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей, евро — выше 61 рубля

18:38, 26.07.2022
Курс доллара впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей, евро — выше 61 рубля
Фото: Анна Сейтумерова

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 60 рублей, такой отметки американская валюта достигла впервые с 11 июля.

Аналогично впервые с 11 июля курс евро впервые выше 61 рубля.

Фото: pixabay.com

Курс доллара 19 июля опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля.

Недавно ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин назвал 50 рублей за доллар условной «красной линией». Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70—80 рублей за доллар.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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