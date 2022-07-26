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Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

19:21, 26.07.2022
Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран
Фото: moex.com

Московская биржа с 8 августа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а еще нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается на сайте биржи.

Так, клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.

Для предоставления доступа профессиональные участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а еще предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации.

На днях правительство России включило Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных государств и территорий, в отношении которых действуют ответные экономические меры.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыИнвестицииБанкиБизнес

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