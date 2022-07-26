McDonald's потерял $1,2 млрд в результате ухода из России

Потери американской корпорации McDonald's после ухода из России оцениваются в $1,2 млрд, согласно отчету компании за второй квартал этого года, сообщает RT.



Общие расходы за второй квартал 2022 года составили $4,01 млрд — они увеличились за счет потерь в России на 25% в сравнении с первым кварталом. Общая прибыль уменьшилась на 3% — до $5,72 миллиарда.

Прибыль корпорации по итогам второго квартала этого года уменьшилась почти в два раза и составила всего $1,19 миллиарда.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко