Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефти»

Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем совета директоров «Татнефти», сказано в сообщении компании по итогам заседания совета.



Утверждены составы комитетов при совете директоров. Председателем комитета по аудиту выбран Юрий Левин, председателем комитета по кадрам и вознаграждениям — Ласло Гереч, председателем комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению — Наиль Маганов.

Совет директоров заслушал информацию об итогах исполнения бюджета компании за полугодие, принял бюджет на август текущего года и обсудил вопросы формирования кадрового резерва на руководящие должности, а еще вопросы внедрения системы ключевых показателей эффективности.

В июне акционеры «Татнефти» утвердили новый состав совета директоров. Новые участники — директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков (вместо представителя FIDES Business Partner AG Рене Штайнера) и помощник президента Татарстана Ренат Галиев (вместо помощника президента Альберта Нафигина).

Гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров сообщил, что предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили в первом полугодии выпуск продукции на 3,6%, а налоговые отчисления выросли на 70%.

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Маргарита Головатенко