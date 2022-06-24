Акционеры «Татнефти» одобрили финальные дивиденды за 2021 год в 16,14 рубля на акцию

Акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию на годовом собрании, прошедшем в заочной форме, сообщает «Интерфакс».



За 2021 год выплаты составят 42,64 рубля на акцию с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие в размере 16,52 рубля за акцию и еще 9,98 рубля за акцию за третий квартал.

Оставшуюся чистую прибыль после выплаты дивидендов по итогам 2021 года распределять не будут. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 8 июля.

Также акционеры «Татнефти» утвердили новый состав совета директоров. Новые участники — директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков (вместо представителя FIDES Business Partner AG Рене Штайнера) и помощник президента Татарстана Ренат Галиев (вместо помощника президента Альберта Нафигина).

Другие 13 кандидатов входили в прежний состав совета директоров. Акционеры избрали членов ревизионной комиссии, определили АО «Технологии Доверия — Аудит» (ранее «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») аудитором, утвердили отчетность «Татнефти», устав и ряд положений компании в новой редакции.

Фото: wikipedia.org

Уставный капитал «Татнефти» — 2,32 млрд рублей, он разделен на 2,17 млрд обыкновенных и 147,5 млн привилегированных акций номиналом один рубль. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.

В мае в «Татнефти» сообщили, что не будут публиковать консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. В компании уточнили, что отчетность по МСФО за последующие отчетные периоды будет опубликована в соответствии с российским законодательством.



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Маргарита Головатенко