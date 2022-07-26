На организацию и проведение Татарстанского нефтегазохимического форума из бюджета выделят 7,5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На организацию и проведение Татарстанского нефтегазохимического форума — 2022, посвященного цифровой трансформации нефтегазовой промышленности Татарстана, из республиканского бюджета выделят почти 7,5 миллиона рублей.

Форум вновь пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Для мероприятия должны быть подготовлены конференц-залы, пресс-центр, переговорные комнаты, зал для организации питания и фуд-корт с линией раздачи питания.

Подрядчик должен оказывать услуги по сопровождению участников и обслуживанию помещений во время проведения форума, в том числе заниматься гардеробом с расчетом на 2 тысячи посетителей. Также он обеспечивает выполнение актуальных на момент проведения требований и мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Фото: Ринат Назметдинов

Также организатор должен оказать услуги по обеспечению награждения победителей конкурса. От него требуется предоставить четыре диплома в деревянной рамке, цветочные букеты и металлические медали с барельефом.

Организатора ищет Министерство промышленности и торговли Татарстана. Заявки на участие в тендере принимаются до 3 августа, следует из документации на портале госзакупок.

В июне президент Татарстана Рустам Минниханов рассказывал, что на Татарстанский нефтегазохимический форум потратят 30 миллионов рублей, из которых 10 миллионов выделено бюджетом республики. Остальные 60% планируется собрать за счет участников.



В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет с 31 августа по 2 сентября. Минниханов призвал подготовить форум на высшем уровне, а руководителей компаний попросил принять активное участие в создании корпоративных экспозиций, чтобы «были видны перспективы развития».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина