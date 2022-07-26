Новости общества

13:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ПАО «Таттелеком» проведет заседание совета директоров 29 июля

12:03, 26.07.2022
ПАО «Таттелеком» проведет заседание совета директоров 29 июля
Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

ПАО «Таттелеком» проведет заседание совета директоров 29 июля. Информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.

Повестка заседания: внесение изменений в положение о закупке и утверждение положения в новой редакции и в положение об инсайдерской информации, утверждение документа в новой редакции.

В конце июня ПАО «Таттелеком» выплатило остаток дивидендов по обыкновенным акциям в размере 33,7 миллиона рублей. Обязательства перед держателями ценных бумаг исполнены на 96,35%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Дневной эфир «Реального времени»