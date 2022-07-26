ПАО «Таттелеком» проведет заседание совета директоров 29 июля
ПАО «Таттелеком» проведет заседание совета директоров 29 июля. Информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.
Повестка заседания: внесение изменений в положение о закупке и утверждение положения в новой редакции и в положение об инсайдерской информации, утверждение документа в новой редакции.
В конце июня ПАО «Таттелеком» выплатило остаток дивидендов по обыкновенным акциям в размере 33,7 миллиона рублей. Обязательства перед держателями ценных бумаг исполнены на 96,35%.
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