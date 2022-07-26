В Казани организатор «подводного рейса» оспаривает свой домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова (Казаков с адвокатом)

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу защиты на домашний арест 52-летнего бизнесмена Владимира Казакова, подозреваемого в оказании небезопасных услуг пассажирам затонувшего на Волге 10 июля катера. По мнению защиты, данная мера пресечения необоснованна — попыток скрыться Казаков не предпринимал и сам никаких опасных услуг не оказывал, передает из суда журналист «Реального времени».



На данный момент следствием установлено — прогулочный катер «Казанец-1» отчалил от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино 10 июля в 10 часов 15 минут, судно имело крен на левый борт, однако с 28 пассажирами и двумя членами экипажа на борту добралось до правого берега и встало на стоянку между поселками Моркваши и Печище. Обратно засобирались в 16.30. Также с креном на левый борт отплыли задним ходом, и тут волна захлестнула корму. Капитан стал успокаивать пассажиров, вместе с помощником откачивать воду. Однако это не помогло. Судно начало тонуть, люди — спасаться, прыгая за борт. Спасжилетов хватило не всем. Происшествие наблюдали рыбаки и проходящие суда, поэтому помощь подоспела быстро и обошлось без жертв.

14 июля при избрании меры пресечения в Московском райсуде было объявлено — по тому же делу привлекается капитан Владимир Грибков (ему инкриминируют нарушение правил безопасности при эксплуатации водного транспорта) и владелец судна Михаил Морозов, причем последний объявлен в розыск. Розыск был снят, когда Морозов 20 июля добровольно явился в СК и получил в деле пока лишь статус свидетеля.



Тем временем на Волге начался подъем затонувшего судна.