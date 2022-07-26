В Роспотребнадзоре считают, что риски распространения оспы обезьян в России крайне невелики

В России риски распространения оспы обезьян крайне невелики. Единственный случай завоза заболевания в страну купировали, он не получил распространения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство усилило все необходимые мероприятия, в наличии есть тесты на выявление заболевания.

— Выявить, как уже сейчас очевидно, готовы в любой точке Российской Федерации, тестирований проходит много, но подтверждение было только одно, — сказала Попова, добавив, что в остальных случаях диагностировалась аллергия или ветряная оспа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ее словам, проведение диагностики занимает несколько часов. Глава Роспотребнадзора призвала население быть аккуратными, соблюдать правила личной гигиены, пишет ТАСС.

В минувшие выходные в Роспотребнадзоре заявили, что новых подтвержденных случаев заболевания оспы обезьян в России нет. При первых сообщениях о случаях заражения оспой обезьян в странах Европы на российской границе усилили санитарно-карантинный контроль.



Вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация международного значения, заявил на прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



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Татьяна Леухина