В Роспотребнадзоре считают, что риски распространения оспы обезьян в России крайне невелики
В России риски распространения оспы обезьян крайне невелики. Единственный случай завоза заболевания в страну купировали, он не получил распространения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ведомство усилило все необходимые мероприятия, в наличии есть тесты на выявление заболевания.
— Выявить, как уже сейчас очевидно, готовы в любой точке Российской Федерации, тестирований проходит много, но подтверждение было только одно, — сказала Попова, добавив, что в остальных случаях диагностировалась аллергия или ветряная оспа.
По ее словам, проведение диагностики занимает несколько часов. Глава Роспотребнадзора призвала население быть аккуратными, соблюдать правила личной гигиены, пишет ТАСС.
В минувшие выходные в Роспотребнадзоре заявили, что новых подтвержденных случаев заболевания оспы обезьян в России нет. При первых сообщениях о случаях заражения оспой обезьян в странах Европы на российской границе усилили санитарно-карантинный контроль.
Вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация международного значения, заявил на прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым