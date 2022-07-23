Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация международного значения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



— Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, — приводит «РИА Новости» его слова с пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

Количество случаев заражения оспой обезьян в мире достигло отметки в 16 тысяч, заявил сегодня Гебрейесус. Зафиксированы пять летальных случаев, все они приходятся на Африку.



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Маргарита Головатенко