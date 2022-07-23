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В России не выявлено новых случаев оспы обезьян — Роспотребнадзор

18:50, 23.07.2022
В России не выявлено новых случаев оспы обезьян — Роспотребнадзор
Фото: realnoevremya.ru

Новых подтвержденных случаев заболевания оспы обезьян в России нет, сообщает «РИА Новости».

Ведомство принимает все необходимые меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну. При первых сообщениях о случаях заражения оспой обезьян в странах Европы на российской границе усилили санитарно-карантинный контроль.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

В 75 странах мира выявлены уже 16 тысяч заражений оспой обезьян, количество летальных случаев в мире достигло пяти. Вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация международного значения, заявил сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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