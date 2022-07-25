«Челныводоканал» опроверг сообщения о том, что в городе ухудшилось качество воды

В Набережных Челнах нет никакого ухудшения качества питьевой воды. Об этом говорится в сообщении на сайте «Челныводоканал».

В минувшее воскресенье в социальных сетях появилась публикация о том, что в Челнах ухудшилось качество водопроводной воды, в связи с чем жителям якобы рекомендуется приобретать фильтры для ее очистки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Питьевая вода на выходе со станции очистки воды до границ разделов водопроводов на вводах жилых домов по всем показателям соответствует санитарным и гигиеническим нормам, что подтверждается ежедневными лабораторными исследованиями, — заявили в компании, добавив, что никакой доочистки не требуется.

С 1 июля в Набережных Челнах выросли тарифы на воду. На прошлой неделе директор МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» Айрат Насыбуллин сообщил, что экологическая обстановка в городе получила удовлетворительную оценку по результатам анализа в первом полугодии.



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