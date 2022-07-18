В Челнах назвали состояние окружающей среды удовлетворительным
Экология в Челнах получила удовлетворительную оценку по результатам анализа в первом полугодии, сообщил директор МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» Айрат Насыбуллин.
В городе не наблюдалось высокое загрязнение атмосферного воздуха, 80% выбросов приходится на автотранспорт, на стационарные источники загрязнения — остальные 20%.
По словам Насыбуллина, состояние поверхностных вод тоже в порядке, стабильной остается и радиационная обстановка, сообщает Chelny-biz.ru
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