В Госкомитете Татарстана повысили тарифы на воду для жителей Челнов и Тукаевского района

С 1 июля 2022 года в Набережных Челнах вырастут тарифы на воду. Обновленные расценки на воду и водоотведение для ООО «Челныводоканал» согласовали в Госкомитете Татарстана по тарифам

ООО «Тукаевский водоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей Круглопольского, Мелекесского, Бетькинского, Биклянского, Иштеряковского сельских поселений Тукаевского муниципального района.

Тарифы на питьевую воду для жителей Бетькинского, Биклянского, Иштеряковского сельских поселений в 2022 году не повысятся и останутся на уровне 2021 года — 48,24 руб. Жителям Круглопольского сельского поселения с 1 июля тариф повысят на 1,6 руб. до 26,23 рубля. Для тех, кто живет в Мелекесском сельском поселении, тарифы снизятся на 1,25 руб. и составят 31,56 рубля.

Фото: kzn.ru

Тарифы на водоотведение для жителей Круглопольского сельского поселения Тукаевского района снизятся на 99 коп. и составят 33,02 руб. Для жителей Бетькинского, Биклянского, Иштеряковского, Мелекесского сельских поселений их увеличат на 3,36 руб. — до 60,44 руб.



Также в новом году в Набережных Челнах может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте.

Ольга Шагиева