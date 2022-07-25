В Казани возле лодочной станции всплыло тело мужчины

В Казани в районе лодочной станции на улице Брюсова всплыло тело мужчины, рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Уточняется, что этим утром спасатели ЗПСО№2 по заявлению очевидцев извлекли тело мужчины из Волги в 150 метрах от берега. Стоит отметить, что место для купания не оборудовано. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Фото: pxhere.com

Сегодня в 10 утра в селе Малая Бугульма спасатели извлекли из местного пруда тело мужчины 1987 года рождения, пропавшего накануне.

Сообщение о том, что в Бугульминском районе республики на водоеме у реки Зай во время купания пропал мужчина, поступило еще вчера в 19.10. На место выехала водолазная группа ЗПСО-6. В 21.00 поисковые работы были завершены, но безрезультатно. Они были возобновлены сегодня утром, и тогда тело было найдено в 25 метрах от берега на четырехметровой глубине.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин