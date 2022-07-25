В Бугульминском районе Татарстана водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 10 утра в селе Малая Бугульма спасатели извлекли из местного пруда тело мужчины 1987 года рождения, пропавшего накануне. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Сообщение о том, что в Бугульминском районе республики на водоеме у реки Зай во время купания пропал мужчина, поступило еще вчера в 19.10. На место выехала водолазная группа ЗПСО-6. В 21.00 поисковые работы были завершены, но безрезультатно. Они были возобновлены сегодня утром, и тогда тело было найдено в 25 метрах от берега на четырехметровой глубине.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

16 июля в Заинском районе Татарстана во время купания утонул мужчина 1982 года рождения. Сообщение о происшествие на реке Кармалке поступило в 18.54. В 19.20 местные жители с глубины 2 метров, на расстоянии 5 метров от берега извлекли тело погибшего. Отмечается, что место для купания не оборудовано, а причины трагедии устанавливаются.

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Максим Кокунин