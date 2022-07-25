На уборку стадиона «Ак Барс Арена» во время матча, прошедшего неделю назад, выделят 650 тысяч рублей

Фото: Максим Кокунин

АО «Казань Арена» объявило тендер на оказание услуг по комплексной уборке стадиона «Ак Барс Арена» на период проведения матча «Рубин» — «Родина», который прошел еще 17 июля. Начальная цена договора — 650 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что предложения участников не рассматриваются, а данный способ закупки является неконкурентным. Запросы на разъяснение положений документации также не принимаются, а разъяснения не предоставляются.

Матч «Рубин» — «Родина» прошел в воскресенье, 17 июля. Тогда казанская команда выиграла со счетом 2:0. Игра прошла в рамках 1-го тура Первой лиги. Оба гола забил 25-летний нападающий Джоэль Фамейе — пенальти на 44-й минуте и на 53-й.

21 июля на портале госзакупок также появился тендер на уборку футбольного стадиона «Ак Барс Арена» стоимостью 8,92 млн рублей. В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и их вынос в специально отведенные места. Подрядчик также должен удалять пыль с подоконников, освобожденных от посторонних предметов, и так далее.

Фото: Максим Кокунин

Предварительный график оказания услуг связан с матчами казанского клуба:

14 августа «Рубин» — «Кубань» (Краснодар);

27 августа «Рубин» — «КАМАЗ» (Набережные Челны);

4 сентября «Рубин» — «Алания» (Владикавказ);

18 сентября «Рубин» — «Волгарь» (Астрахань);

2 октября «Рубин» — «Арсенал» (Тула);

16 октября «Рубин» — «Краснодар 2» (Краснодар);

30 октября «Рубин» — «Балтика» (Калининград);

13 ноября «Рубин» — «Енисей» (Красноярск);

27 ноября «Рубин» — «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Этапы проведения мероприятия: доматчевые дни (три смены до начала мероприятия — генеральная уборка и подготовка к мероприятию); матчевый день (одна дневная смена и одна ночная смена); постматчевый день.

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Максим Кокунин