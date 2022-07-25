На уборку стадиона «Ак Барс Арена» во время матча, прошедшего неделю назад, выделят 650 тысяч рублей
АО «Казань Арена» объявило тендер на оказание услуг по комплексной уборке стадиона «Ак Барс Арена» на период проведения матча «Рубин» — «Родина», который прошел еще 17 июля. Начальная цена договора — 650 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Отмечается, что предложения участников не рассматриваются, а данный способ закупки является неконкурентным. Запросы на разъяснение положений документации также не принимаются, а разъяснения не предоставляются.
Матч «Рубин» — «Родина» прошел в воскресенье, 17 июля. Тогда казанская команда выиграла со счетом 2:0. Игра прошла в рамках 1-го тура Первой лиги. Оба гола забил 25-летний нападающий Джоэль Фамейе — пенальти на 44-й минуте и на 53-й.
21 июля на портале госзакупок также появился тендер на уборку футбольного стадиона «Ак Барс Арена» стоимостью 8,92 млн рублей. В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и их вынос в специально отведенные места. Подрядчик также должен удалять пыль с подоконников, освобожденных от посторонних предметов, и так далее.
Предварительный график оказания услуг связан с матчами казанского клуба:
- 14 августа «Рубин» — «Кубань» (Краснодар);
- 27 августа «Рубин» — «КАМАЗ» (Набережные Челны);
- 4 сентября «Рубин» — «Алания» (Владикавказ);
- 18 сентября «Рубин» — «Волгарь» (Астрахань);
- 2 октября «Рубин» — «Арсенал» (Тула);
- 16 октября «Рубин» — «Краснодар 2» (Краснодар);
- 30 октября «Рубин» — «Балтика» (Калининград);
- 13 ноября «Рубин» — «Енисей» (Красноярск);
- 27 ноября «Рубин» — «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Этапы проведения мероприятия: доматчевые дни (три смены до начала мероприятия — генеральная уборка и подготовка к мероприятию); матчевый день (одна дневная смена и одна ночная смена); постматчевый день.
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