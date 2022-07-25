Казанский ватерпольный клуб «Синтез» покинули несколько игроков

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор казанского ватерпольного клуба «Синтез» Максим Осмоловский сообщил, что команда завершила свой отпуск и начинает подготовку к новому сезону. Однако в ее составе произошли изменения.

Он рассказал, что команду покинули нападающие Роман Шепелев, Алексей Рыжов-Аленичев, Игорь Бычков, а также вратарь Евгений Костров. По его словам, на их вакантные позиции уже имеется адекватная замена, и о ней станет известно в ближайшее время.

Сейчас в планах команды — вытягивающие тренировки в зале, парке и бассейне, а также технико-тактические занятия. «Рабочие будни начинаются! Будем продолжать упорно работать для достижения максимальных результатов. Как вы знаете, высокую планку легче взять, чем удержать», — подчеркнул директор клуба.

Фото: sintez-kazan.ru

27 апреля стало известно, что казанский «Синтез» выиграл финал Кубка России по водному поло в Астрахани. Уступая в заключительном периоде два мяча, команда сумела перехватить инициативу, сравнять счет и вырвать победу за 3 секунды до конца основного времени. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Максим Кокунин