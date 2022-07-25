В Херсонской области выведут из оборота украинскую гривну и оставят российский рубль

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская гривна будет выведена из оборота, и на территории региона будет ходить только российский рубль. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинская валюта продолжает свое падение, что делает ее непривлекательной для населения и бизнеса. В скором времени в Херсонской области будет «исключительно рубль», добавил он.

Фото: wikipedia.org

11 июня глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в скором времени пенсионеры Херсона получат первые выплаты в рублях.

— Сейчас прорабатывается механизм, каким образом социальные выплаты достигнут получателя. В пунктах гуманитарной помощи в ближайшие дни будут находиться работники, волонтеры, которые будут всем пенсионерам по предъявлении пенсионного удостоверения выплачивать первую единовременную пенсионную выплату, — сказал он.

По его словам, сумма единоразовой выплаты составляет 10 тысяч рублей. Пока средства предоставляются только наличными. Отмечается, что в других населенных пунктах региона выплаты начались еще весной. Однако в Херсоне организовать это было гораздо сложнее, так как здесь больше жителей. В мирное время в региональном центре было порядка 350 тысяч жителей, сейчас часть из них временно уехала, но в городе остаются не менее 250 тысяч человек.





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Максим Кокунин