В конкурсе на лучший проект строящейся станции «Тулпар» в Казани победил эскиз с единорогом

В конкурсе на лучшую концепцию интерьеров общественных зон второй линии казанского метрополитена одержал победу проект станции «Тулпар» с единорогом. Однако согласно тюркской мифологии, Тулпар — это крылатый конь земного происхождения, не связанный с небесным миром.

Автор проекта — Денис Хохлов. В составе авторского коллектива он проектировал станции Московского метрополитена, которые были награждены золотым знаком на фестивале «Зодчество 2012». Номинирован на премию «Золотое Сечение 2013», а также отмечен в ряде других архитектурных конкурсов и другие станции московского метрополитена. Он проектировал Первую линию челябинского метрополитена и станцию «Путиловская» Петербургского метрополитена.

Фото: t.me/irg_kzn

Как пояснили в институте развития города Казани, станция метро «Тулпар» расположена в современном районе. Жюри посчитало, что это позволит создать станцию, своим образом и характером интерьера соответствующую современному динамичному городу, а с другой имеет «органическую возможность интегрировать в интерьер детское понимание юных казанцев образа Тулпара, как существа мифического и характерного для татарской культуры».

Образ Тулпара не предполагает сложного художественного исполнения. Основная идея концепции — социальный проект, в котором дети из городских и областных художественных творческих школ сделают рисунки, которые позже соберут, обработают и включат в «ковер» художественного оформления станционных комплексов.

Оформление станции «Тулпар» предполагается наносить при помощи УФ-печати и технологии «Wallpen», позволяющей печатать крупномасштабные полотна прямо на штукатурной поверхности, говорится в telegram-канале института.

Тулпар — мифическое существо из тюркской мифологии, соответствующее Пегасу в древнегреческой мифологии. Он бессменный помощник богатыря-батыра. Единорог — мифическое существо из европейской культуры, символ чистоты и изящества.

Станция «Тулпар» будет возле ТЦ «Мега». В июне публиковали результаты открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».



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Татьяна Леухина