«Тулпар», «Зилант»: в Казани завершился опрос по выбору названий новых станций метро

В Казани завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Он проводился на сайте мэрии города.

Голосование проходило с 7 по 11 февраля. В нем приняли участие 5 414 человек. Согласно результатам опроса, для станции метро на пересечении улиц Фучика и Зорге было выбрано название "100-летие ТАССР», для станции на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академическая».

Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском большинство проголосовало за название «Зилант», для станции метро у ТЦ «Мега» — «Тулпар».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время первого этапа, проходившего в прошлом году, казанцы сами могли предложить названия для новых станции метро. Далее их проанализировали краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты. Второй этап опроса начался 7 февраля — жители уже выбирали из одобренных специалистами названий.

В октябре прошлого года из бюджета РТ выделили еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Сумма строительства, таким образом, составляет уже несколько миллиардов.

Целиком ветка с четырьмя станциями в Казани должна запуститься в 2027 году. Она решит проблемы микрорайона Азино, рассказал в августе 2021-го генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.



Дарья Акимова