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МИД России: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов

16:42, 24.07.2022
МИД России: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
Фото: wikimedia.org

В украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет, - приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Также дипломат отметил, что Россия не имеет предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов. Выбор стоит за Киевом.

Кроме того Лавров заявил, что Москва не просит Запад о снятии санкций, но он должен устранить созданные им же проблемы в области продовольствия. Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.

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Татьяна Леухина
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