В МИДе заявили, что Москва не просит о снятии санкций

Москва не просит Запад о снятии санкций, но он должен устранить созданные им же проблемы в области продовольствия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность, — заявил он.

Отдельно Лавров подчеркнул, что Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции, передает «РИА Новости».

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Глава российского МИДа добавил: Москва рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.

В минувшую пятницу представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.



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Татьяна Леухина