В МИДе заявили, что Москва не просит о снятии санкций
Москва не просит Запад о снятии санкций, но он должен устранить созданные им же проблемы в области продовольствия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
— Мы не просим о снятии санкций — это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность, — заявил он.
Отдельно Лавров подчеркнул, что Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции, передает «РИА Новости».
Глава российского МИДа добавил: Москва рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.
В минувшую пятницу представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.
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