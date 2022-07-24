«Рубин» проиграл «Енисею» в матче второго тура Первой лиги
Казанский «Рубин» проиграл «Енисею» в матче второго тура Первой лиги. Игра в Красноярске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В составе казанцев отличились Солтмурад Бакаев и Дмитрий Кабутов. У «Енисея» отличились Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков и Евгений Воронин.
«Рубин» потерпел первое поражение после вылета в Первую лигу и занимает четвертую строчку в таблице с 3 очками.
В минувшее воскресенье «Рубин» обыграл московскую «Родину» в матче 1-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 2:0.
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