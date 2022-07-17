«Рубин» обыграл «Родину» в матче первого тура Первой Лиги
«Рубин» обыграл московскую «Родину» в матче 1-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 2:0.
Оба гола забил нападающий Джоэль Фамейе.
10 июля казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Уфе» в товарищеском матче. Он прошел на «Ак Барс Арене» и завершился со счетом 1:4 в пользу гостей. 5 июля «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.
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