Новости спорта

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» обыграл «Родину» в матче первого тура Первой Лиги

20:01, 17.07.2022
«Рубин» обыграл «Родину» в матче первого тура Первой Лиги
Фото: t.me/fcrk1958/8091

«Рубин» обыграл московскую «Родину» в матче 1-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 2:0.

Оба гола забил нападающий Джоэль Фамейе.

10 июля казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Уфе» в товарищеском матче. Он прошел на «Ак Барс Арене» и завершился со счетом 1:4 в пользу гостей. 5 июля «Рубин» проиграл «Динамо» в товарищеском матче в Новогорске. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также