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В Казани днем образовался огромный затор на Горьковском шоссе

13:23, 24.07.2022 1
В Казани днем образовался огромный затор на Горьковском шоссе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на Горьковском шоссе образовался затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка от Горьковского шоссе до улицы Залесной растянулась на два километра. Также движение затруднено и в другую сторону: затор от Залесной улицы до Горьковского шоссе растянулся на километр.

Фото: скриншот

На этой неделе днем в Татарстане на Займищенском мосту образовалась большая пробка на 5 км. Движение было затруднено из-за дорожных работ.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:34
    Ну правильно, погода хорошая, все загородом
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