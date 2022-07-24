В Казани днем образовался огромный затор на Горьковском шоссе

В Казани на Горьковском шоссе образовался затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка от Горьковского шоссе до улицы Залесной растянулась на два километра. Также движение затруднено и в другую сторону: затор от Залесной улицы до Горьковского шоссе растянулся на километр.

Фото: скриншот

На этой неделе днем в Татарстане на Займищенском мосту образовалась большая пробка на 5 км. Движение было затруднено из-за дорожных работ.

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Татьяна Леухина