В Татарстане на Займищенском мосту образовалась пробка длиной почти 5 км
В Татарстане на Займищенском мосту образовалась большая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Затор растянулся почти на 5 км. Судя по данным сервиса, движение затруднено из-за дорожных работ.
Также затруднено движение на трассе М-7 в районе Осиново из-за ДТП.
В Казани сегодня днем пробки наблюдаются на улицах Хади Такташа, Габдуллы Тукая, Пушкина, Болотникова, Копылова.
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