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В Татарстане на Займищенском мосту образовалась пробка длиной почти 5 км

13:33, 21.07.2022
В Татарстане на Займищенском мосту образовалась пробка длиной почти 5 км
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на Займищенском мосту образовалась большая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор растянулся почти на 5 км. Судя по данным сервиса, движение затруднено из-за дорожных работ.

Фото: скриншот

Также затруднено движение на трассе М-7 в районе Осиново из-за ДТП.

В Казани сегодня днем пробки наблюдаются на улицах Хади Такташа, Габдуллы Тукая, Пушкина, Болотникова, Копылова.

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Татьяна Леухина
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