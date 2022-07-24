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В Татарстане выявили 44 новых случая COVID-19

11:07, 24.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 44 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 44 новых случая COVID-19. Общее число заболевших 153 536.

Госпитализировали за сутки двух пациентов. Выздоровели от коронавируса в Татарстане еще 38 человек, за весь период — 150 227.

Вновь не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. В общей сложности от коронавируса умерли 1 996 жителей Татарстана, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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