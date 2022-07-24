В Татарстане выявили 44 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 44 новых случая COVID-19. Общее число заболевших 153 536.

Госпитализировали за сутки двух пациентов. Выздоровели от коронавируса в Татарстане еще 38 человек, за весь период — 150 227.

Вновь не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. В общей сложности от коронавируса умерли 1 996 жителей Татарстана, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина