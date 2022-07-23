Число заражений оспой обезьян в мире увеличилось до 16 тысяч

В 75 странах мира выявлены уже 16 тысяч заражений оспой обезьян, количество летальных случаев в мире достигло пяти, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



— По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Несколькими днями ранее сообщалось, что количество случаев заражения оспой обезьян в мире достигло отметки в почти 14 тысяч.

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Маргарита Головатенко