Аналитики прогнозируют закрытие 70% российских кинотеатров к осени

В июне-июле 2022 года в России было зафиксировано падение онлайн-спроса на билеты на 34%. На фоне санкций наблюдается репертуарный дефицит, что может привести к закрытию 70% кинотеатров, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.



По данным аналитиков CloudPayments, максимум снижения спроса зафиксировали в марте-апреле 2022 года — на 48%. Однако тогда кинотеатрам удалось поддержать спрос за счет маркетинговых акций, показа хитов прошлых лет и демонстрации новинок отечественного кино.

Согласно данным ресурса «Чек индекс», продажи в денежном выражении в июне были ниже уровня прошлого года на 43%, в первой половине июля — на 35% по сравнению с прошлым годом. Проанализированы данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России.

В начале июля спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов можно рассмотреть в качестве вариантов для сохранения российских киносетей.



В конце мая СМИ выяснили, что российские власти хотят ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.



Ранее американская компания The Walt Disney Company сообщила о приостановке показов своих фильмов на территории России. Студия Warner Bros также отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman из-за событий на Украине. В связи с этим в российских кинотеатрах в повторный прокат начали выпускать фильмы режиссера Алексея Балабанова, среди них криминальные драмы «Брат» (1997) и «Брат-2»(2000).

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Маргарита Головатенко