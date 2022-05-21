СМИ: в России хотят разрешить использовать музыку и фильмы правообладателей из недружественных стран

Российские власти хотят ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Так, российские юрлица, физлица, органы власти, у которых есть лицензионные контракты с правообладателями из недружественных стран, должны будут осуществлять платежи на специально созданный для этого рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.

По данным газеты, такие платежи будут осуществляться даже за те объекты интеллектуальной собственности, использование которых на территории России запретили после начала спецоперации сами зарубежные правообладатели.

Фото: flickr.com

Мера вводится для поддержки театров, кинотеатров, видеосервисов, а также для того, чтобы не нарушать права лицензиара из недружественных стран и тех правообладателей, которые поддержали введение санкций и ограничений в отношении России из-за спецоперации на Украине.

Ранее американская компания The Walt Disney Company сообщила о приостановке показов своих фильмов на территории России. Студия Warner Bros также отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman из-за событий на Украине. В связи с этим в российских кинотеатрах в повторный прокат начали выпускать фильмы режиссера Алексея Балабанова, среди них криминальные драмы «Брат» (1997) и «Брат-2»(2000).

В апреле компания Paramount приостановила вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy в России.



Татьяна Леухина