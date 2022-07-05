Спецпредставитель президента предложил рассмотреть идею параллельного проката для сохранения киносетей

Фото: Илья Репин (архив)

Параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов можно рассмотреть в качестве вариантов для сохранения российских киносетей. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Для сохранения кинозалов нужно снимать не менее 200—250 отечественных фильмов.

— Мы снимаем меньше 100, это цифра малая. И без этого мы ничего не сделаем, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая СМИ выяснили, что российские власти хотят ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.



Ранее американская компания The Walt Disney Company сообщила о приостановке показов своих фильмов на территории России. Студия Warner Bros также отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman из-за событий на Украине. В связи с этим в российских кинотеатрах в повторный прокат начали выпускать фильмы режиссера Алексея Балабанова, среди них криминальные драмы «Брат» (1997) и «Брат-2»(2000).

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Татьяна Леухина