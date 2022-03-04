В российских кинотеатрах в марте выпустят в повторный прокат картины «Брат» и «Брат-2»

В российских кинотеатрах в повторный прокат выдут фильмы режиссера Алексея Балабанова, среди них криминальные драмы «Брат» (1997) и «Брат-2»(2000). Об этом сообщила компания «Наше кино».

Также в повторный прокат выйдут «Жмурки» (2005), «Про уродов и людей» (1998), «Я тоже хочу» (2012) и другие. Повторно российские зрители в кинотеатрах смогут увидеть «Салют-7» (2017) Клима Шипенко и анимационные картины студии «Мельница», в числе которых франшиза «Три богатыря», пишет ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Ранее американская компания The Walt Disney Company сообщила о приостановке показов своих фильмов на территории России. Студия Warner Bros также отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. Это связано с событиями на Украине.

В прошлом году «Брат» и «Брат-2» появились на американском стриминговом видеосервисе Netflix 1 июня. Сообщалось также о выходе других российские картины на сервисе, в том числе режиссеров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко.



Татьяна Леухина