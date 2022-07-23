В Казани МВД просит ареста для менеджера КВЗ

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», сегодня же Вахитовский суд рассмотрит ходатайство об аресте менеджера Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина. Силовики считают его подельником арестованного замглавы приволжского Ростехнадзора Александра Игонова и реальным руководителем фирмы «Спектрострой», через которую была обналичены похищенные 5,25 млн рублей.



Напомним, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в МВД Татарстана возбудили в отношении замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова и неустановленных лиц. По версии следствия, ВИП-инспектор, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников фирмы «Группа Энергострой» навязал ей заключение «экономически невыгодного» договора с компанией «Спектрострой» — на услуги строительного аудита казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости.

Вчера после обысков на предприятиях Игонова и Мустафина задержали. Сегодня следствие обратилось в Вахитовский суд Казани с ходатайствами об их аресте. Ходатайство по Игонову уже удовлетворено.