«Всю жизнь служил родине, 18 лет в ФСБ»: в Казани арестован замглавы Ростехнадзора Поволжья

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

До 21 сентября в СИЗО отправил обвиняемого замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова Вахитовский суд Казани. Как передает журналист «Реального времени», на заседании задержанный заявил: «Не понимаю, в чем меня обвиняют».



Следователь ГСУ МВД Татарстана Фанис Галиуллин заявил — не все соучастники преступления установлены, и не все свидетели допрошены, потому лишь крайняя мера пресечения в отношении ВИП-фигуранта может обеспечить нормальную работу следствия. Представитель Вахитовской райпрокуратуры Елена Петрова следователя поддержала, напомнив, что одно из преступлений, в которых обвиняют задержанного относится к категории тяжких.

Адвокат ВИП-фигуранта Андрей Белов и сам Игонов просили отказать следствию в ходатайстве о заключении под стражу. И привели довод — следствием вменяется злоупотребление полномочиями и мошенничество с использованием служебных полномочий замруководителя управления в период с 31 января 2020 года по 16 августа 2021 года. «На эту должность Игонов был назначен только в октябре 2021 года. О каком использовании полномочий речь?» — возмутился защитник.

Сам Игонов уточнил — в Ростехнадзоре работал с марта 2021-го — сначала экспертом, затем начальником отдела, с мая по октябрь 2021-го — и.о. замруководителя. «В этот период у меня не было права подписи, документы мог подписывать лишь действующий зам», — сообщил он.

Задержанный просил отклонить ходатайство об аресте.

— Я ранее не привлекался к уголовной ответственности никогда. В течение 18 лет проходил службы в органах госбезопасности. Имею поощрения и являюсь ветераном боевых действий. Я всю жизнь служил родине, — сообщил он и продолжил. — С обвинениями, которые предъявлены, я не согласен. Даже не вижу смысла… Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Потому что спор хозяйствующих субъектов есть.

После процесса Игонов пояснил «Реальному времени», в свое время он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, является подполковником в запасе.

Адвокат обвиняемого подтвердил — арбитраж Татарстана рассматривает претензии в адрес ООО «Группа Энергострой» (потерпевшего в данном уголовном деле) в части выполнения работ на ТЭЦ-1. Контракт был заключен в 2020 году на сумму 607 млн рублей. Однако позже расторгнут.

Со слов защитника Александра Белова, его клиент лично дважды применял штрафные санкцию в отношении «Группы Энергострой» и к заключению каких-либо договоров с другой компанией эту фирму не понуждал. По мнению адвоката, в представленных следствием материалах нет доказательств причастности его клиента к преступлению. По его мнению, в статусе потерпевшего по уголовному делу «Группа Энергострой» пытается повлиять на гражданский процесс.

По версии силовиков, на посту замглавы управления Игонин, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников одной коммерческой фирмы навязал заключение «экономически невыгодного» договора с другой компанией. Предметом договора были услуги строительного аудита казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. Фирма-заказчик перечислила компании-исполнителю 5 млн 250 тысяч рублей, деньги, как считают в МВД, похитил Игонов и неустановленные лица.