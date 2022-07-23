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На КВЗ прокомментировали появление силовиков на предприятии накануне

10:55, 23.07.2022
На КВЗ прокомментировали появление силовиков на предприятии накануне
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Появление на территории Казанского вертолетного завода сотрудников МВД никак не связано с деятельностью завода, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КВЗ.

На предприятии добавили, что появление силовиков на территории завода не отразилось на его работе.

Вчера в Приволжском управлении Ростехнадзора проходили следственные действия. Тогда же, по данным СМИ, обыски проходили и на территории КВЗ.

Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному накануне замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову. Минувшую ночь он провел в полицейском изоляторе и был доставлен на суд в наручниках.

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Маргарита Головатенко
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