На КВЗ прокомментировали появление силовиков на предприятии накануне
Появление на территории Казанского вертолетного завода сотрудников МВД никак не связано с деятельностью завода, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КВЗ.
На предприятии добавили, что появление силовиков на территории завода не отразилось на его работе.
Вчера в Приволжском управлении Ростехнадзора проходили следственные действия. Тогда же, по данным СМИ, обыски проходили и на территории КВЗ.
Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному накануне замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову. Минувшую ночь он провел в полицейском изоляторе и был доставлен на суд в наручниках.
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