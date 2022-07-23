В казанский суд под конвоем доставили замглавы управления Ростехнадзора — вину не признает

Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному накануне заму руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову. Минувшую ночь он провел в полицейском изоляторе, и только что был доставлен на суд в наручниках, передает с места журналист «Реального времени».



Уголовное дело против Игонина и неустановленных лиц возбудили 21 июля в Главном следственном управлении МВД Татарстана. ВИП-инспектора подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Вчера же Игонову было предъявлено обвинение. С претензиями МВД он не согласен. В руках обвиняемый держит таблетки, обвинение комментировать отказывается.

По версии силовиков, на посту замглавы управления Игонин, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников одной коммерческой фирмы навязал заключение «экономически невыгодного» договора с другой компанией. Предметом договора были услуги строительного аудита казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. Фирма-заказчик перечислила компании-исполнителю 5 млн 250 тысяч рублей, деньги, как считают в МВД, похитил Игонов и неустановленные лица.

Статус потерпевшего в деле получило ООО «Группа Энергострой». А деньги по договору — фирма «Спектрострой» — по версии МВД, эта организация подконтрольна подозреваемому руководителю из Ростехнадзора.

В свою очередь, Казанская ТЭЦ-1 является филиалом «Татэнерго». В 2021-м году по заказу головной компании на данной ТЭЦ проводились работы на сотни миллионов рублей.

Вчера сотрудники следствия в сопровождении вооруженного спецназа и оперативников экономической полиции провели обыски и выемки в казанской штаб-квартире Ростехнадзора и «Татэнерго», а также наведались на Казанский вертолетный завод. Один из топ-менеджеров оборонного предприятия Ильдар Мустафин вчера был допрошен и задержан. Претензии силовиков в его адрес пока не озвучиваются.

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