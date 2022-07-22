В Приволжском управлении Ростехнадзора в Казани проходят следственные действия

В Приволжском управлении Ростехнадзора по адресу Зинина, 4 проходят следственные действия. Об этом стало известно «Реальному времени».

Возле здания стоит микроавтобус с сотрудниками полиции. В управлении находятся сотрудники силовых ведомств. Родственники сотрудников не могут связаться с ними.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным источника «Реального времени», обыски проводятся по уголовным делам, возбужденным по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Детали дела уточняются.



Вооруженные люди появились у офиса Ростехнадзора в Казани около 8 часов утра. Один из очевидцев подвозил мать на работу и увидел, как подъехал микроавтобус и из него вышли люди в форме и с оружием. Сейчас вход в здание заблокирован, у находящихся внутри сотрудников блокирована мобильная связь, рассказал собеседник издания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина